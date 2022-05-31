تراجع إنتاج الذهب في استراليا بسبب كورونا وتكلفة تشغيل المناجم

انخفض إنتاج الذهب في أستراليا – ثالث أكبر منتج عالمي بعد الصين وروسيا - بنسبة 6% في الربع الأول مارس 2022 إلى 76 طنًا مقارنة بـ81 طنًا تم إنتاجها في ديسمبر 2021، وفقًا لإفادة شركة سوربيتون أسوشيتس لاستشارات التعدين هذا الأسبوع.

تأثيرات فيروس كورونا

الشركة، أرجعت الانخفاض في الإنتاج جزئيًا إلى تأثيرات فيروس كورونا والقيود التي قيدت بعض العمليات، لا سيما غرب أستراليا، أكبر منطقة منتجة للذهب، وأيضًا بسبب الطقس الرطب في العديد من المناطق.

وأضافت شركة الاستشارات برئاسة ساندرا كلوز: «لم يكن انقطاع الإنتاج موحداً، بعض العمليات تضررت بشدة بينما تأثر البعض الآخر بشكل ضئيل، رغم أن قطاع الذهب قام بعمل رائع لمواصلة الإنتاج، لكن الآن أصبح تأثير الفيروس منتشرًا».

وأُعيد فتح حدود استراليا الغربية أخيرًا في 3 مارس من هذا العام، بعد أن تم إغلاقها أمام الجميع، بما في ذلك عمال الرحلات الجوية، لمدة 697 يومًا، وقالت الشركة إن نتائج اختبار 25% من عمالها إيجابية خلال الربع الأول، كما عانت المناجم أيضًا من هطول أمطار غزيرة.

تكلفة تشغيل المنجم وتأثيرها على الإنتاج

وبحسب تقرير لـ«جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو»، فإن أسعار الذهب عالمياً تتأثر بعدة عوامل يأتي في مقدمتها حجم الإنتاج، حيث تعمل المناجم على مدار السنة لاستخراج أطنان من الذهب، لكن تكلفة تشغيل منجم ودفع أجور عمال المناجم تؤثر في الإنتاج، إلى جانب وجود مخاطر صحية كبيرة يتعين على عمال المناجم تحملها للحفاظ على عمل هذه المناجم.