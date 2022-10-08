«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن اقتصاد الحرب بإيطاليا: التضخم يصل لأعلى مستوى منذ عقدين

نشرت فضائية «إكسترا نيوز» تقريرا حول اقتصاد الحرب في إيطاليا، وأوضح التقرير أنه بعد الانتعاش المثير للإعجاب من صدمة الوباء، يواجه الاقتصاد الإيطالي الآن رياح معاكسة، فاليوم تعاني روما مثل شركائها في الاتحاد الأوروبي من تحديات اقتصادية هائلة.

الحرب في أوكرانيا أثرت على اضطرابات سلاسل التوريد

وأضاف التقرير، أن الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب فيروس كورونا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة النقص في المنتجات الرئيسية، إذ أن إيطاليا لم تكن بعيدة عن حالة التضخم العالمية التي أصابت مختلف دول العالم، وارتفع التضخم الإيطالي إلى ما يقرب من 7% في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين مدفوعا إلى حد كبير بأسعار الطاقة.

الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثيرا خاصا على إيطاليا

وأكد التقرير، أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير خاص على إيطاليا، التي يمكن أن تتأثر بشكل أكبر نسبيا بسبب اعتمادها الكبير على الطاقة المستوردة من روسيا، إذ يبلغ سعر البنزين أكثر من 2 يورو للتر، بزيادة قدرها 3.8%، وهذا يعني أن أسعار البنزين ارتفعت إلى ما بعد عتبة اليورو الرمزية للمرة الثانية منذ مارس الماضي، وهي الآن عند مستوى قياسي.

وأشار التقرير إلى أن الأخطر من هذا هو وجود فرصة ملموسة بأن يزداد الوضع سوءًا، إذ يحذر الخبراء من أن أسعار الوقود قد تتجاوز علامة الـ2.5 يورو في المستقبل القريب.