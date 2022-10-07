«ديفيد» مصري مشارك في ندوة الرئيس من إيطاليا: فرحتي لا توصف

فيديوهات قصيرة لكنها مؤثرة، صورها أبناء مصر المقيمين في الخارج من جميع أنحاء العالم، تركوا خلالها رسائل لمصر والمصريين، بينت قدر حبهم لبلدهم وتقديرهم لها، ضمن «مشروع مصري»، الذي عرض فيلمًا تسجيليًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 «إرادة وطن»، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، ظهروا فيه كجزء من أبطاله الكثيرون، فكانوا خير سفراء لوطنهم.

«برة مصر ناس كتير أوي هتندهك بجنسيتك، المصري، ودي حاجة مش بإيدك، بس اللي بإيدك اللي هييجي بعد الكلمة المصري الناجح المصري المحترم، المصري الإنسان»، هكذا تحدث الشاب ديفيد سامي، المصري المقيم في إيطاليا، والمشارك في تصوير فيلم تسجيلي لـ«مشروع مصري»، الذي عرض الثلاثاء الماضي، بكلمات صادقة من القلب لمست كل من وصلت لآذانه.

وقال ديفيد سامي، إنه منذ تواصل مكتب وزارة الهجرة معه، للمشاركة في تصوير فيديو يعرض خلال الندوة، رد على الفور وأبدى موافقته التامة مهما كلفه الأمر، وغمره الحماس بالمشاركة في فيديو يعرض أمام رئيس الجمهورية شخصيًَا بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر.

مصري بإيطاليا: دور المصريين بالخارج رسم صورة حسنة لبلدهم

وأضاف «ديفيد» لـ«الوطن»، أنه منذ تواصل المخرجين والمنتجين رأى فيهم تنظيم شديد وسهولة في التعامل ووضوح في الفكرة: «وصفوا لي هعمل إيه بالظبط وكل شيء كان واضح بالنسبة ليا، كمان تابعوا معايا التفاصيل في كل ثانية لحد ما خلصت».

المصريون لهم دور كبير في تحسين صورة مصر

وأشار المصري المقيم في إيطاليا، إلى أنه قال الكلمات التي كان يشعر بها، منذ فترة دراسته في الخارج وعمله هناك، مضيفًا أنه يرى أن المصريين لهم دور كبير في تحسين صورة مصر بالخارج: «كل قرار بيأثر على صورة بلدي، فأنا شايف إن أحسن حاجة تعلي بيها اسم بلدك إنك تكون مجتهد وأصيل، وتعكس كل صفات المصريين الحلوة، لأنك سفير بلدك في الغربة».

كما أوضح أنه شعر بالفخر والحب الشديد أنه استطاع فعل شيء بسيط لبلده، عقب ظهور الفيديو الذي سجله خلال ندوة الرئيس، مردفًا أنه فوجئ باتصالات من الجميع لتهنئته، منهم أصدقائه وعائلته، وأيضًا معارفه في إيطاليا: «الجميع سعيد أني كنت جزءً من هذا العمل العظيم الذي رآه العالم كله وعُرض أمام الرئيس وكنت أتمنى رؤية ردود أفعال الحضور في القاعة ورد فعل الرئيس، حاسس بالفخر والحب وأتمنى لمصر كل الخير».