تسرب في غاز الكلور بمحطة صرف فاقوس بالشرقية.. وإصابة 11 باختناقات

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الحالة الصحية لمصابي حادث تسريب غاز الكلور بمحطة معالجة الصرف الصحي بالديدامون بمركز فاقوس، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى.

إصابة 11 شخصًا باختناقات

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، خلال بيان رسمي، أن حادث تسريب غاز الكلور داخل المحطة أسفر عن إصابة 11 بحالات اختناق، نقل 5 منهم لمستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة لإجراء الإسعافات الأولية لـ6 حالات اختناق أخرى، وهم في حالة صحية جيدة، دون وقوع أية حالات وفاة.

توفير أوجه الرعاية الصحية

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

احتواء الموقف باتباع إجراءات السلامة والصحة

وأكدت المتحدثة الرسمية للمحافظة أنه لم يحدث أي انفجار بالمحطة، وتم التعامل الفوري واحتواء الموقف باتباع إجراءات السلامة والصحة، والسيطرة الكاملة على الأسطوانة التي حدث بها تسريب ونقلها لمكان آمن للتخلص منها وتم تشغيل المحطة مرة أخرى.

وقالت المتحدثة الرسمية إن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تسريب لغاز الكلور بمحطة معالجة الصرف الصحي بالديدامون بمركز فاقوس، نتج عنه عدة حالات اختناق دون الإبلاغ عن أية حالات وفاة.