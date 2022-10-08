بالملابس البيضاء.. طلاب معهد الكتاب المقدس يستقبلون البابا تواضروس

استقبل طلاب معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالملابس البيضاء قبيل افتتاح البطريرك للعام الدراسي الأول للمعهد المنشأ حديثا من رحم للكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وظهرت حالة من السعادة على وجوه الحاضرين الذين عبروا عن ذلك باتفاقهم المسبق بارتداء الملابس البيضاء في افتتاح المعهد، والذي بدوره يفتتح عامه الدراسي الأول.

معهد الكتاب المقدس يمنح الدبلومة

وقال القمص اندراوس متى، وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، إن البابا تواضروس احتضن فكرة إنشاء المعهد ودعم أسرة الخريجين بالكلية الإكليريكية، مشيرا إلى أن الكلية الإكليريكية تمنح درجة الدبلوم الكتاب المقدس هي البكر لبرامج الدبلومات التي تمنحه الإكليريكية.

مدير المعهد: البابا تواضروس محب للتعليم

وأكد القس كيرلس رشدي، مدير معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية، أن البابا تواضروس محب للتعليم ومشجع لإنشاء معاهد التعليم، ويشهد على ذلك معهد الكتاب المقدس اليوم، لافتاً إلى أن الإيمان حفظه الآباء ويسلموه لغيرهم وهو ما تقوم به المعاهد التعليمية

وأشار إلى أن المعهد أحدث المعاهد التعليمية إيمانا من قداسته بفكرة التسليم الآبائي، مؤكداً على فرحة طلاب المعهد بافتتاحه.

واستعرض مدير المعهد، كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء المعهد الحديث وما سبقه من إنشاء مركز البابا كيرلس عامود الدين للتعليم اللاهوتي، لافتا إلى أن البابا دعم فكرة إنشاء المعهد خلال اجتماع تجهيز احتفالية اليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية، وما تبعها من طرح الفكرة والمناهج وتبعها اهتمام البابا تواضروس بكل التفاصيل.