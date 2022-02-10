جامعة المنصورة: نظمنا أكثر من 50 احتفالية في 2022 بمناسبة اليوبيل الذهبي

قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إنّ الجامعة ظهرت إلى النور في عام 1962 كفرع لكلية الطب من جامعة القاهرة، وفي العام 1972 أصبح اسمها جامعة شرق الدلتا، ثم حصلت على اسمها الحالي.

وأضاف عبدالباسط في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «نحتفل بمرور 50 عاما على تدشين الجامعة هذا الجامعة، وحاولنا اختيار شعار لما قامت به الجامعة وحاولنا الخروج من نمطية الاحتفالات العادية إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات تؤسس للجمهورية الجديدة وتحاول تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية وتساعد في رفع الوعي على الطلاب».

احتفاليات كبيرة بمناسبة اليوبيل الذهبي للجامعة

وتابع رئيس جامعة المنصورة: «سيكون لدينا 20 احتفالية، إضافة إلى 50 أخرى في الكليات على مدار هذا العام، واليوم سنشهد احتفالية خاصة بالصداقة بين الطلاب، وهي عبارة عن ملتقى، فلدينا 500 طالب من كل جامعات مصر، ينظمون أنشطة تنافسية بينهم على مستوى الترفيه والرياضة وإلى غير ذلك».

تخصيص يوم للتراث بحضور السفير محمد العرابي

وأردف أنّ الجامعة خصصت يوما للتراث، حيث عرض الطلاب منتجات بلدهم، وأول أمس حضر السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب وتطرقنا إلى القوى الناعمة للدبلوماسية المصرية وحوار الثقافات، مشددًا على أنّ الجامعة تستهدف إرساء دعائم الجمهورية الجديدة.