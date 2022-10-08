خروج 4 حالات من مصابي الاختناق بسبب تسرب غاز الكلور بفاقوس

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية خروج 4 حالات من مصابي الاختناق، إثر تسرب غاز الكلور داخل محطة صرف صحي بمركز فاقوس من مستشفى فاقوس المركزي بعد تماثلهم للشفاء.

وكيل صحة الشرقية يتابع تداعيات تسرب غاز الكلور داخل محطة صرف صحي

وتابع وكيل صحة الشرقية تداعيات حادث تسرب غاز الكلور داخل محطه معالجه الصرف الصحي بالديدامون بمركز فاقوس، حيث تلقت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بلاغا يفيد بوقوع حادث تسريب لغاز الكلور بمحطه معالجة الصرف الصحي بالديدامون بمركز فاقوس، وأصدر وكيل الوزارة تعليماته لمديري إدارات الطب الوقائي والمستشفيات والرعاية الحرجة والعاجلة، برفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفى فاقوس المركزي لاستقبال حالات الإصابة الناتجة عن الحادث.

خروج 4 حالات من المستشفى

و أوضح أن الحادث أسفر عن وصول 5 حالات اختناق للمستشفى عن طريق سيارات الإسعاف لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم، و6 حالات أخرى تم تقديم الإسعافات الأولية لها بمكان الحادث، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة.

كما وجه وكيل الوزارة مديرة إدارة صحة البيئة بمتابعة سحب عينة الكلور من محطة الصرف الصحي، والتأكد من وصولها النسبة الصحيحة وفقا للاشتراطات البيئية، بعد التأكد من عدم حدوث أي انفجار بالمحطة، حيث تم التعامل الفوري واحتواء الموقف باتباع إجراءات السلامة والصحة من خلال الجهات المختصة، والسيطرة الكاملة على الأسطوانة التي حدث بها تسريب، وإعادة تشغيل المحطة مره أخرى.