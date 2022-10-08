أوقاف بني سويف تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد السيدة حورية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفال الديني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف، إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف "عقب صلاة المغرب" بمسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف.

حضر احتفالية المولد النبوي الشريف اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، والنائب رمضان أبو حسان النائب محمد رجب عضوا مجلس النواب، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، ومن مجلس إدارة المسجد: المستشار محمد خلاف والمستشار أحمد عباس، والشيخ أحمد عبدالعال إمام وخطيب المسجد وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية، وعلماء الأزهر والأوقاف، وجمع من المواطنين.

أوقاف بني سويف تبرز أهمية الاقتداء برسول الله في ذكرى مولده

تضمن الاحتفال تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، وكلمة وكيل وزارة أوقاف بني سويف، تحدث خلالها حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة، والدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم.

ابتهالات دينية في احتفالية أوقاف بني سويف بذكرى المولد النبوي الشريف

وأكد وكيل أوقاف بني سويف خلال كلمته، على أن الطريقة المثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه، ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته واخلاقه وبإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة، فيما اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية.

وهنأ المحافظ أهالي بني سويف بحلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، داعياً المولي عز وجل أن أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شعبها بكل خير، وأن يحفظ مصرنا ويحقق لها الخير والنماء تحت ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية