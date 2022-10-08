«هذا الصباح» يشيد بعدد «الوطن» عن المولد النبوي الشريف: مميز وثري

أشاد برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» بعدد جريدة «الوطن» عن المولد النبوي الشريف، إذ قالت الإعلامية منة فاروق: «لا أذكر أن جريدة الوطن قبل كدا عملت عدد كامل أو ملف كامل كبير ومتنوع عن المولد النبوي الشريف والسيرة النبوية الشريفة والعطرة، وموضوعات عن ذكرى الرسول عليه الصلاة والسلام ومولده الشريف».

منة فاروق: عدد الوطن مميز وثري

وأضافت الإعلامية منة فاروق: «عنوان العدد بالوطن النهاردة (في حب رسول الله محمد.. وإنك لعلى خلق عظيم)، عدد مميز وثري ومليان بالكثير من النماذج والقصص الجميلة من السيرة النبوية الشريفة».

أبرز العناوين بعدد جريدة «الوطن» اليوم

ويتضمن عدد جريدة «الوطن»، الصادر اليوم السبت 8 أكتوبر، عدة موضوعات وملفات متنوعة ومهمة، والتي جاءت أبرز عناوينها على النحو التالي:

ـ الصفحة الأولى- في حب رسول الله.

- صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدَّى في الغمام المظلم.

- مفتي الجمهورية: كان يشاور زوجاته في مختلف الأمور.. ويحرص على ألا ينتقص من قدرهن.

- الدكتورة سعاد صالح: عدل بين زوجاته ولم تمس يده الشريفة إحداهن بالضرب ولو مرة واحدة.

- حث على الرحمة مع الحيوان وكل الخَلق وتركُها يستوجب غضب الله يوم القيامة.

- عضو «كبار العلماء»: وضع أول وثيقة عالمية لحقوق الإنسان على أرضية «لهم ما لنا وعليهم ما علينا».