مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: لن نقصي رأيا وسنستمع للجميع

أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أن لجنة الأحزاب السياسية تسلمت مقترحات 65 حزباً سياسياً حتى الآن.

دعوة للأحزاب

وقال الطماوي عقب انتهاء اجتماع مقرري لجان المحور السياسي اليوم: «ندعو باقي الأحزاب للتقدم بمقترحاتها لمجلس أمناء الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، وسنستمع لكافة الأحزاب والقوى السياسية والخبراء و المتخصصين في كافة القضايا التي تتعلق بدعم الحياة الحزبية في مصر، بهدف الوصول للمساحة المشتركة التي يمكن التأسيس عليها للخروج بنتائج تدعم الأحزاب السياسية و تمكنها من أداء الدور المنوط بها في الجمهورية الجديدة».

دعم الحياة الحزبية في مصر

وشدد إيهاب الطماوي على أن من يقرر مخرجات ونتائج الحوار الوطني هم القائمون عليه و ليس مقرري اللجان، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك إقصاء لرأي أو فكر وطني يسعى لدعم الحياة الحزبية في مصر.