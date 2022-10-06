«الحوار الوطني» يقدم تحية فخر واعتزاز للقوات المسلحة في ذكرى نصر أكتوبر

تقدمت إدارة الحوار الوطني، في بيان لها اليوم، بتحية اعتزاز وفخر وتقدير لشعب مصر الأبي، وقواتنا المسلحة الباسلة، وأبطالها وشهدائها الأبرار، الذين قدموا أرواحهم ودمائهم الطاهرة فداء لهذا الوطن.

نصر أكتوبر نموذج الإرادة والتحدي

وأضافت إدارة الحوار الوطني في بيانها، عبر الصفحة الرسمية: «نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم عنوان العزة، والكرامة، والانتصار، فيمثّل لنا النموذج الأعظم في الإرادة المصرية التي تتسم بالإصرار والتحدي على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات».

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال الفترة الماضية، 8 جلسات تحضيرية تم من خلالها تحديد المحاور الرئيسية للقضايا التي ستتم مناقشاتها، إضافة إلى تحديد اللجان الفرعية واختصاصتها، واختيار المقررين والمقررين المساعدين لكل محور، وكل لجنة، كما وضعت اللائحة التنفيذية، التي تنسق عمل اللجان الفرعية، خلال جلسات المناقشة المرتقبة.