لجان المحور السياسي في الحوار الوطني تعقد اجتماعا اليوم

يعقد المقررون والمقررون المساعدون للمحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي وجميع أعضاء الأمانة الفنية، إذ تنطلق مرحلة جديدة من الحوار تحت شعار «المساحات المشتركة»، فيحمل المقررون والمقررون المساعدين على عاتقهم قضايا ومتطلبات عدةٍ مُقدمة من كل الجهات؛ ليجتمعوا معًا وبمشاركة كل فئات المجتمع، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية نحو الجمهورية الجديدة.

الجلسات الفعلية للحوار الوطني

وذلك في إطار استكمال الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار؛ بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصري.

لجان المحور السياسي

تتعدد قضايا المحور السياسي لتشمل كل القضايا التي تشغل المواطنين، وتتمثل لجان وقضايا المحور السياسي في الحوار الوطني في:

1ـ لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.

2ـ لجنة المحليات.

3ـ لجنة الأحزاب السياسية.

4ـ لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

5ـ لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

أولى اجتماعات المقررون والمقررون المساعدون

وكان المقررون والمقررون المساعدون للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية بالحوار الوطني، عقدوا، الاثنين الماضي، أولى اجتماعاتهم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي وجميع أعضاء الأمانة الفنية، لاستعراض ما صدر عن المجلس من قرارات ولوائح.