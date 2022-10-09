البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ27.5 مليار جنيه غدا

يطرح البنك المركزي المصري صباح غد الإثنين أذون خزانة بآجال مختلفة لصالح وزارة المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 27.5 مليار جنيه لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2022-2023.

أذون خزانة آجال متعددة

واعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، عزمه طرح أذون خزانة آجال متعددة بقيمة إجمالية تصل إلى 27.5 مليار جنيه لصالح وزارة المالية.

وتفوض وزارة المالية، البنك المركزي في طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة ذات الآجال المختلفة على مدار العام المالي الحالي 2022- 2023 على أن تستخدم المالية الحصيلة في الانفاق على بنود الموازنة بالإضافة إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة .

وأوضح البنك المركزي المصري عبر الموقع الرسمي أنه سيطرح أذون خزانة أجل 91 يوما (تستحق السداد بعد 182 يوما) بقيمة 7.5 مليارات جنيه بالإضافة إلى طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه صباح غدا الإثنين.

وزارة المالية

وتسد وزارة المالية عجز الموازنة العامة للدولة عبر عدة مصادر محلية وأجنبية أبرزهم إصدار سندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية أو إصدار سندات دولية بالعملات الأجنبية أو التمويلات والقروض من المؤسسات المالية الدولية.

ويعد إذن الخزانة أحد أدوات الدين الحكومية والتي لا تزيد مدة استحقاقه (الأجل) عن عام واحد أو 364 يوما بينما تصل مدة سند الخزانة لأكثر من عام وحتى 30 عاما.