وزارة المالية: صرف رواتب الموظفين في 33 وزارة وجهة حكومية

تواصل وزارة المالية، غداً الخميس، صرف رواتب شهر أغسطس، للعمال والموظفين في 33 وزارة وجهة وهيئة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة وتستمر عملية الصرف حتى الثلاثاء المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري.

صرف رواتب أغسطس 2022

وبدأت وزارة المالية صرف رواتب أغسطس 2022، اليوم، للعاملين والموظفين في 33 وزارة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، بينها وزارات «الصحة والداخلية والخارجية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والزراعة والري والموارد المائية».

كما يصرف العاملون والموظفون مرتبات أغسطس 2022 اليوم، بهيئة الرقابة المالية وهيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية للبريد والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وبحسب كتاب دوري أصدرته وزارة المالية خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، حددت فيه مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2022 على مدار 5 أيام للعاملين بــ 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة أبرزها وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والقوى العاملة والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

مرتبات العاملين بجهاز حماية المنافسة والمركزي للمحاسبات

وتُصرف غدا الخميس مرتبات العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

ووفقاً للكتاب الدوري حددت وزارة المالية أيام الأحد الموافق 28 أغسطس والإثنين الموافق 29 أغسطس ثم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس لصرف مرتبات العاملين والموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف رواتبهم في الأيام المحددة وأكدت وزارة المالية إتاحة المرتبات بماكينات الصراف الآلي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وفقاً للمواعيد المحددة.