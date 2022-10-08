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النيابة العامة تأمر بحبس متهم لإتجاره في 295 قطعة مشتبه بأثريتها

كتب:

هبة هشام
09:34 م | السبت 08 أكتوبر 2022
المضبوطات الأثرية

المضبوطات الأثرية

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم لإتجاره في 295 قطعة مشتبه في أثريتها، بمركز ميت غمر، إذ تلقت النيابة العامة، تحريات الشرطة بإتجار المتهم في القطع الأثرية، وحيازتها بمسكنه، فأذنت بضبطه وتفتيش المسكن، إذ تمكنت قوات الشرطة من ضبطه، وعثرت بمسكنه على 295 قطعةً مشتبه في أثريتها.

المتهم أقر بحيازة المضبوطات الأثرية 

استجوبت النيابة العامة المتهم، فأقرَّ بحيازته القطع المضبوطة لبيعها دون علمه بكونها آثارًا، وكلفت المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات، وبيان مدى أثريتها وقيمتها التاريخية، واتخذت النيابة العامة، إجراءات التحقيقات المالية الموازية لتتبع مصادر ثروات المتهم، وبيان توافر شبهة غسل الأموال بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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