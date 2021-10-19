محاكمة 12 متهمًا في «الاتجار بالآثار» اليوم.. بينهم قاضيان مفصولان

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 12 متهما، بينهم قاضيين مفصوليين، على خلفية اتهامهم في الاتجار بالآثار.

ووفقًا لأمر الإحالة فإن المتهمين، في عامي 2021 /2020 قاموا بحيازة قطع أثرية؛ بقصد الاتجار فيها، كما قام المتهمون من الأول إلى الثالث بنقل تلك القطع الأثرية المملوكة للدولة.

المتهم الثالث استغل سلطته

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة قطع أثرية دون الحصول على إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار، ومحاولة بيعها عن طريق نقلها بسيارة يقودها المتهم الثالث، الذي استغل صفته الوظيفية «قاض»؛ للتمرير من الارتكازات الأمنية ونقل القطع الأثرية إلى أماكن بيعها على النحو المبين بالتحقيقات.

اسماء المتهمين

وكشف أمر الإحالة عن أسماء المتهمين وهم: «م م»، يبلغ من العمر 30 عاما، «م. م»، 32 عاما، و«م. ص»، 31 عاما، « قاض مفصول»، و«ي. م.» ، 28 عاما، «م. س. م، 43 عاما، «ع. أ» ، 47 عاما، «م. ن. ف، 38 عاما»، «أ. ن. ف،» 41 عاما، «أ. م» 43 عاما، «حاصل على دبلوم متوسط ثانوي تجاري»، «ر. أ. ي، 35 عاما، حاصل على دبلوم تجارة»، «ع. ف. ع، 42 عاما، مدير شركة»، «أ. ز. ف، 41 عاما، قاض مفصول».