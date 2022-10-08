«مياه الشرقية»: ندوات عن التغيرات المناخية وترشيد الاستهلاك بالقرى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عقد الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية، ندوة توعية بمكتبة سلمنت العامة بمركز ومدينة بلبيس، تضمنت بعض الموضوعات المتصدرة حاليا أجندة الاهتمام الدولي بشكل عام واهتمام القيادة السياسية بشكل خاص.

ولفتت الشركة إلى اهتمامها بتوعية ترشيد استهلاك المياه، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والحديث عن التغيرات المناخية وجرى عقد ورشة تعلم مباديء السباكة الخفيفة على هامش الندوة.

توضيح الرؤية العامة لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في تصريحات صحفية، إن ندوات التوعية لها أهمية في الوصول إلى المواطنين لتوضيح الرؤية العامة لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة و تناول موضوعات حيوية مثل ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي بجانب الاهتمام بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف معها.

توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن

وأضاف المهندس فتحي فوزي رئيس قطاع جنوب الشرقية، إنه من المخطط تكثيف حملات وندوات التوعية بمركز ومدينة بلبيس الفترة المقبلة ووضعها كأولوية من خطة العمل، لافتا إلى تنظيم ورشة سباكة لشرح أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة الخفيفة بجانب شرح جزء نظري عن عدد المحطات داخل محافظة الشرقية، ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التي تبذلها الشركة في توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

استعراض خدمات الشركة

وتناولت الندوة أيضا التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة من خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى، وكيفية التسجيل وتطبيق «قراءاتي»، لتسجيل القراءات، وأهمية الحفاظ على مياه الشرب، وترشيد استهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها والاستخدام الأمثل، وطرق التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى.