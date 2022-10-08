وزير الرياضة: 6 أكتوبر يوضح قدرة المصريين على بذل الجهد والعرق في سبيل إعلاء وطنهم

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، احتفالية وزارة الشباب والرياضة بذكرى احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر، بالمدينة الشبابية والرياضية في الأسمرات.

وجاء بحضور اللواء أركان حرب محيي الدين نوح بطل من أبطال حرب أكتوبر من الصاعقة المصرية، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، وسيد حزين وكيل الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وعدد من روؤساء الاتحادات الرياضية والإعلاميين اللامعين ولفيف من الحضور.

6 أكتوبر يوم فخر وعزة للمصريين

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن السادس من أكتوبر يوم الفخر والعزة للمصرين كلهم، ويوضح مدى قدرة الإنسان المصري على بذل الجهد والعرق في سبيل إعلاء وطنه وتحريره، مضيفا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل دائما على غرس روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري عن طريق البرامج والندوات المختلفة، بالإضافة إلى تمكين الشباب المصري ليكونوا نواة تقود الوطن في المستقبل.

نوح يستعرض ذكريات حرب 73

وأعرب اللواء أركان حرب محيي الدين نوح، عن سعادته بالتواجد اليوم في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واستعرض ذكريات حرب أكتوبر للحضور، ومدى الفخر والسعادة التي شعروا بها لاسترداد أرض مصرية غالية.