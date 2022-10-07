عروض فنية واحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر في قصر ثقافة العريش

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والمستشار محمد منير، رئيس محكمة العريش، حفلا فنيا بقصر ثقافة العريش، وذلك في حضور أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، وكليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

الثقافة أحد روافد التنمية

وأكد محافظ شمال سيناء على أهمية الثقافة باعتبارها أحد روافد التنمية، مؤكدا على عودة الحياة الثقافية مرة أخرى إلى المحافظة بعد افتتاح قصر ثقافة العريش بعد إعادة تأهيله وتطويره.

وأضاف المحافظ أن الحفل يأتي في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى 49 لانتصارات السادس من أكتوبر، لافتا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات خلال الأيام الماضية في مراكز العريش والحسنة وبئر العبد والشيخ زويد.

افتتاح معرض الفن التشكيلي

وعلى هامش الحفل، افتتح المحافظ ومرافقوه معرض الفني التشكيلي، والذي أقيم تحت عنوان «أكتوبر الحرب والسلام» لكبار الفنانين التشكليين بالمحافظة، حيث يضم عددا من اللوحات الفنية التي تجسد عظمة الجندي المصري والعبور العظيم.

وخلال الحفل قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية «رقصة التنورة ورقصة الفرح البدوي»، ثم عرض فني لفرقة كورال مديرية الشباب والرياضة، وأغاني وطنية وفردية مثل «عظيمة يامصر، وياللي من البحيرة للمطربة مي خضر»، ثم فقرة غنائية للمطرب خالد الشعراوي بعنوان «حكاية سيناء»، ثم فقرة شعرية بعنوان «موهوبة» من شعر حسن المغربي، ثم عرض فني لفرقة طلائع الشباب والرياضة، وعرض لوحة فنية من مركز فنون الشباب والرياضة.