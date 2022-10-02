وزير الشباب يكلف برفع علم مصر على المنشآت الرياضية احتفالا بنصر أكتوبر

كلف الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مديرى مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، بالتأكيد على رفع العلم المصرى على المنشآت الرياضية والشبابية ومراكز الشباب بالتزامن مع الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المجيد.

وزير الشباب و الرياضة

و قال وزير الشباب والرياضة أن نصر أكتوبر 73 سيظل أمجد وأنبل الحروب التى شهدها العصر الحديث، وستظل تلك الذكرى التى تهل علينا هذه الأيام هى مرجع واقعى لنا نتذكرها وكأن أحداثها بالأمس القريب و نحكى اليوم لأبنائنا بكل فخر بأن هناك تضحيات قدمها رجال القوات المسلحة المصرية، وقهروا المستحيل وضربوا أروع صور البطولات المصرية التى سجلها التاريخ بحروف من نور لنحيا كراما.

علم مصر

وكلف وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات برئاسة أحمد عفيفي، بمتابعة كل الهيئات ومراكز الشباب بالتأكيد على رفع العلم، وتنفيذ لقاءات عن النصر العظيم " نصر أكتوبر" داخل مختلف مراكز شباب، وكيف تمكنت قواتنا المسلحة من استرداد الجزء الغالى من مصر سيناء الحبيبة وكيف عبر رجال قواتنا المسلحة قناة السويس خلال ساعات فى معادلة حربية صعبة . كما وجه وزير الشباب والرياضة المنسقين الإعلاميين ومسئولى المراكز الإعلامية بالمديريات والإدارات الفرعية ومراكز الشباب، بتغطية كافة اللقاءات التى يتم تنظيمها داخل المراكز والمنشأت الشبابية بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر اكتوبر.