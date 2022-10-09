منسق ملتقى المصريين بالكويت: سعداء بجهود «الهجرة» لتحقيق متطلباتنا

كشف هاني كمال، مصري في الخارج، ومنسق عام ملتقى المصريين في الكويت، عن سعادته بجهود السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، منذ توليها المنصب، والتي تصب جميعها في صالح جميع المصريين بالخارج، سواء العاملين أو المقيمين أو الدارسين بالخارج.

التجاوب مع متطلبات واحتياجات المصريين في الخارج

وأشار المصري بالخارج، في حديثه لـ«الوطن»، إلى تجاوب وزيرة الهجرة مع متطلباتهم واحتياجاتهم التي عرضوها خلال فعاليات وجلسات النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، وهو كان أول لقاء يجمعها بهم عقب إسناد منصب الوزارة إليها.

وأوضح «كمال» أنّه كان هناك العديد من المتطلبات التى عرضها هو ورؤساء الجاليات والكيانات بمختلف الدول المضيفة، خلال مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، وكان على رأسها أزمة التحويلات في البنوك المصرية بالخارج، والتجنيد، وغيرها من المتطلبات.

وأضاف منسق عام المصريين بالكويت، أنّه يحرص باستمرار على حضور الاجتماعات التى تعقدها السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة المصرية، مع المصريين بالخارج، عبر تطبيق «زووم»، لكونه مجال مباشر وفرصة جيدة للتواصل الدائم والفعال، وعرض المتطلبات، ومتابعة النتائج.

«ساعة مع الوزيرة» أكثر الفعاليات الناجحة للتواصل مع المصريين بالخارج

وتابع أنّ «ساعة مع الوزيرة» من أكثر الفعاليات الناجحة التي حرصت وزيرة الهجرة المصرية على تفعيلها، للتواصل مع جميع المصريين بالخارج بشكل مستمر، والاطلاع على مشكلاتهم داخل الدول المضيفة، ومن ثم البحث في حلها والرد عليهم بأسرع وقت.

ولفت «كمال»، إلى دور وزيرة الهجرة في التعاون وعمل البروتوكولات المختلفة مع الجهات المعنية، لتوفير الخدمات المتعددة للمصريين بالخارج، وهو ما حدث في إعلان تخفيض أسعار تذاكر الطيران، من وإلى مصر، عبر شركة مصر للطيران بنسبة تصل إلى 33%، ما يدفع عدد كبير من المصريين بالدول المضيفة، لزيارة مصر بشكل مستمر برفقة أسرهم.