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وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج بنصر أكتوبر والمولد النبوي

كتب:

محمد عزالدين
02:34 م | الجمعة 07 أكتوبر 2022
السفيرة سها جندي

السفيرة سها جندي

هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أبناء مصر بالخارج، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر.

ذكرى المولد النبوي تجعلنا نتأمل في قيم المحبة والصبر

وكتبت «جندي»، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «إخوتي وأحبائي أبناء مصر في الخارج، كل عام وأنتم متمتعون بكل الصحة والسعادة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تلك المناسبة العطرة التي دائماً ما تجعلنا نتأمل في قيم المحبة والصبر والتسامح».

وزير الهجرة: نصر أكتوبر يوم العزة

وتابعت: «يتزامن هذا العام مع احتفالنا بذكرى السادس من أكتوبر، ذكرى النصر العظيم، يوم العزة والكرامة.. ما يعظم من شعورنا بالسعادة والفخر».

وواصلت: «حفظكم الله وحفظ بلدنا مصر الغالية من كل سوء ومكروه وأدام علينا وحدتنا ومحبتنا».

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