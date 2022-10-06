«الهجرة» تحتفل بنصر أكتوبر بقصص بسيطة عن الحرب من خلال «اتكلم عربي»

احتفلت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، من خلال نشر منشور على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

الهجرة: فخورون بأننا مصريين بقوة الجيش

ونشرت الصفحة: «كل سنة واحنا فخورين بأننا مصريين بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، عرفوا أولادكم إن مصر رفعت أعلامها من 49 سنة بكل فخر بسبب قوة جيشها وتعاون الشعب كله».

وتضمن المنشور عددًا من الصور التوضيحية، التي دون عليها معلومات عن حرب أكتوبر، لتعريف أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيل الثاني والثالث منهم بتاريخ وثقافة وطنهم الأم، من خلال عرض كافة الأمور التي تتعلق بالوطن.

اتكلم عربي حلقة الوصل بين وزارة الهجرة والمصريين بالخارج

وتعد مبادرة «اتكلم عربي»، المنفذ الأساسي، وحلقة الوصل بين وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، التي تتمكن من خلالها توصيل المعلومات التي تهم أبناء المصريين بكافة الدول المضيفة.

كما نشرت الصفحة منشور يتضمن تفاصيل عرض «مصري»، بمشاركة عدد من الشباب والفتيات المصريين بالخارج، احتفالا بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة.

وذكرت: «مصري.. مشروع وطني درامي وثقافي بيقدم عرض لبطولات الجيش المصري وشارك في الفيلم طلاب مصريين يدرسون في الخارج وعملوا معايشة لتدريبات أبطال الجيش في الصاعقة والمظلات تعالوا بينا نشوف الفيلم ونفخر ببلدنا وجيشنا ونفرح بولادنا».

كما حرصت الصفحة على إرفاق الفيديو الخاص بعرض «مصري»، داخل المنشور،معرفة ذكريات وتفاصيل حرب أكتوبر.