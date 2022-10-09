هيثم محمد ووفاء قمر يعلنان طلاقهما.. 5 سنوات بعيدا عن الوسط الفني

بعد زواج دام 5 سنوات، انفصل الفنان هيثم محمد عن زوجته الفنانة وفاء قمر، بشكل رسمي، وأكدت الأخيرة خبر الانفصال من خلال منشور مقتضب جاء فيه «كل شيء قسمة ونصيب».

انفصال الفنان هيثم محمد عن زوجته وفاء قمر

وتفاجأ الكثير من متابعي الفنانين بهذا الخبر الذي انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها لم تعلن عن سبب الانفصال بشكل واضح، وتفاعل معهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن سبب الانفصال، ولكن قرر الطرفان عدم الإفصاح عن السبب والاحتفاظ به لهما.

زواج هيثم محمد من وفاء قمر أبريل 2017

وقد تزوج الفنان هيثم محمد من الفنانة وفاء قمر في أبريل عام 2017، في حفل حضره مجموعة من نجوم الفن، واستمر الزواج لمدة 5 سنوات.

أعمال فنية لـ هيثم محمد

ولم يقدم الفنان هيثم محمد أي أعمال فنية خلال فترة زواجه من الفنانة وفاء قمر، حيث كانت آخر أعماله مسلسل إذاعي يحمل اسم «خيوط الشمس» من إخراج يسرية علي، وتأليف محمد عبد العزيز، ومن بطولة عزت العلايلي، راشد الشمراني، إنعام سالوسة، أشرف عبد الغفور.

كما قدم قبله فيلم «أسد سيناء» عام 2016، ومن إخراج حسن السيد، وتأليف عادل عبد العال وعمرو البدالي، ويبرز بطولات حرب أكتوبر 1973 .

آخر أعمال الفنانة وفاء قمر

وبخلاف «هيثم»، قدمت الفنانة وفاء قمر بعد زواجها مسلسل «سلسال الدم» الجزء الخامس، والذي جسدت فيه شخصية «آمال»، مع الفنانة عبلة كامل ورياض الخولي وعدد كبير من الفنانين.