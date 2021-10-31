هيثم شاكر: «نفسي ابني يبقى زي محمد صلاح.. وما أجبرتوش على تشجيع الأهلي»

قال هيثم شاكر، إن ابنه يلعب حاليا ضمن ناشئين النادي الأهلي في مركز صانع ألعاب، ويميل إلى اللعب الهجومين ويرتدي القميص رقم 10.

أمنية هيثم شاكر لابنه

وعن اللاعب الذي يتمنى أن يرى ابنه مثله في النادي الأهلي، أشار هيثم شاكر، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنه يحب كافة لاعبي الأهلي ولم يحدد لاعب بعينه؛ لأنه يحترم كافة اللاعبين، ويتمنى أن يصبح ابنه مثلهم، أما عن أمنيته أن يصير نجله مثل محمد صلاح، قال إن ذلك أمرا طبيعيا وأنه لا يوجد أب في العالم لا يتمنى أن يصبح ابنه مثل محمد صلاح، فخر العرب.

وأضاف «شاكر»، أنه لم يجبر ابنه على تشجيع الأهلي، مضيفا أن لعب نجله ضمن صفوف النادي الأهلي، بناء على اختياره أيضا؛ فهو يحلم دائما بأن يكون لاعبا في الفريق الأول.

علاقة هيثم شاكر بالسوشيال ميديا

وعن علاقة هيثم شاكر بالسوشيال ميديا، أوضح أنه يستخدمها للترويج لعمله وليس لنقل يومياته، مضيفا أنه يرى أن السوشيال في الوقت الحالي بديلا للبوسترات التي كان المطربين يستخدمونها في الترويج وقت شريط الكاسيت.

أما عن ربط نجاح الأغاني بأرقامها على السوشيال ميديا، قال «شاكر»، إن نجاح الأغنية بتأثيرها ونسب استماعها في الشارع؛ لأن السوشيال ميديا عالم افتراضي ومن الممكن أن تحقق أغنية ملايين المشاهدات ولكن لا أحد يسمع عنها، على عكس أغنيات أخرى تحقق مليون أو أكثر وتنتشر بين الجميع.