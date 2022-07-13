هيثم دبور: محمد شاكر خضير مخرج كبير.. و«واحد تاني» خرج بروح صناعه

تحدّث الكاتب والسيناريست هيثم دبور، عن تعاونه الأول مع المخرج محمد شاكر خضير في فيلم «واحد تاني»، بطولة الفنان أحمد حلمي، مؤكدا سعادته بالتعاون مع «خضير»، وأنّه لم يكن قلقا، خاصة أنّ الفيلم يعتبر التجربة الإخراجية السينمائية الثانية له، بعد فيلم «هاتولي راجل» عام 2013.

وقال هيثم دبور لـ«الوطن»: «محمد شاكر خضير مخرج كبير، كان هناك مساحة ثقة فيه، وعلى الجانب الآخر لدي سيناريوهات قد تكون العمل الأول لمخرجها، ليس لدي تلك المشكلة ولدي مشاريع تتحرك مع مخرجين في تجاربهم الأولى، لكن شاكر تحديدا لا ينطبق عليه ذلك».

هيثم دبور: المشاريع السينمائية الكبيرة تتطلب مخرجين بقدر محمد شاكر خضير

وأضاف مؤلف واحد تاني: «خضير مخرج كبير ولديه نجاحات، قدّم دراما وسايكو وكوميدي بأشكال مختلفة، وبنفس الدرجة من الإتقان، وأرى أنّ التجربة معه كانت مفيدة، فهو مخرج هادئ صاحب نفس طويل، ودائما المشاريع الكبيرة تحتاج هذا النوع من المخرجين».

وعن العمل على فكرة الفيلم، أوضح «دبور» أنّ البداية كانت مع حلمي قبل أن ينضم لهما شاكر خضير: «بدأت أنا وحلمي العمل على تفاصيل مختلفة، منها لغة الفيلم ونوع الفكاهة الموجودة، تفاصيل عديدة عما نستهدفه في هذا الفيلم، خاصة بعد أن انضم لنا محمد شاكر خضير، وكانت المناقشات مفيدة وفي مصلحة الفيلم، وعثرنا على صيغة مشتركة للعمل، فيكون الأمر مرضيا خاصة عندما تجد بينك وبين المخرج أرض مشتركة، يجعل ذلك العمل أقرب إلى روح صناعه».

مؤلف «واحد تاني»: نعمل بمبدأ الشك.. وجربنا أفكار واقترحات عديدة

وكشف دبور، عن أنّ سر نجاح الفيلم من وجهة نظره، العمل مبدأ الشك وليس اليقين، موضحا: «نعمل بمبدأ الشك وليس اليقين، طوال الوقت نجرب أفكار واقتراحات ونختار الأفضل، وهناك مساحة من أخذ الرأي كانت مفيدة جدا».