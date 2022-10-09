طلاب جامعة المنوفية يمحون أمية 7861 مواطنا في دورة يوليو 2022

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن طلاب الجامعة نجحوا في محو أمية 7861 مواطنا ومواطنة بالمحافظة، وذلك في دورة يوليو 2022، من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار، ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب الجامعة منذ عام 2014 حتى الآن 41069 مواطنا بمختلف قرى ومراكز المحافظة وخارجها.

مبادرة «مصر بلا أمية»

وأشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز المهم، وإقبال الطلاب على المشاركة في المبادرة الرئاسية «مصر بلا أمية»، ضمن أنشطة مبادرة «حياة كريمة»، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، ويتم تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

قوافل للقرى

وأشار «مبارك» إلى أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة «قرى بلا أمية»، وشارك الطلاب في القوافل المتكاملة التي نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالي، موجها الشكر لجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.