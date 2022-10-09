شيرين عبد الوهاب عن حفلها الأخير: مكنتش عاوزة أنزل من المسرح

بعد نجاح الحفل الغنائي للمطربة شيرين عبد الوهاب ضمن احتفالية اليوبيل الفضي لإحدى الجامعات المصرية، أمس السبت، بعد غياب عن الحفلات في مصر، قالت في تصريحات خاصة لـ الوطن «كنت مبسوطة جدا، وفعلا مكنتش عاوزة أنزل من خشبة المسرح، والجمهور كان جميل، وكان واحشني جدا، زي ما كنت وحشاهم».

شيرين عبد الوهاب تتحدث عن حفلها

ووجهت شيرين عبد الوهاب الشكر لكل من حرص على الاحتفال بعيد ميلادها، وشاركوها فى هذه اللحظات السعيدة، قائلة «عاوزة أشكر بناتى حبايبي اللي كانوا واقفين جنبي، وأمي، على الاحتفالية الحلوة دي».

أما عن الدويتو الذي قدمته مع الفنان محمد أسامة، واستضافتها له على المسرح، خلال الحفل الأخير، فقالت «الغزالة كانت رايقة، وهو صوت جميل، وأنا بحبه جدا».

وخلال الحفل، قدمت شيرين عددا من أغانيها المميزة، منها جرح تاني، وبص بقى، ومشاعر، وكده يا قلبي، كما قدمت ديو مشترك مع الفنان محمد أسامة فى أغنيتين، الأولى «وأنت ماشي فى سينا»، والثانية «الغزالة رايقة».