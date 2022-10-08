شيرين عبد الوهاب ضيفة «صاحبة السعادة» الاثنين والثلاثاء

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة «dmc»، موعد حلقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، ببرنامج «صاحبة السعادة»، التي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، التي ستقسم على جزئين، لتعرض يومي الاثنين والثلاثاء.

dmc تعلن موعد حلقة شيرين عبد الوهاب في صاحبة السعادة

نشرت الصفحة الرسمية لقناة «dmc»، البرومو الرسمي للحلقة، وعلقوا عليه: «النجمة شيرين عبد الوهاب تعود إلينا من جديد في صاحبة السعادة، السهرة دي مش بس غنائية، ده احنا هنعرف فيها تفاصيل كتير، استنونا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الساعة 11:00 مساء، فقط على dmc».

وتكشف الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الحلقة، عن أصعب لحظة في حياتها، وهي «لما معرفتش أعمل حاجة لوالدي وهو عاجز»، وما يمثل لها حب الناس، كما ستشهد الحلقة غناء العديد من أغنياتها المميزة، ولعب وهزار ببنها وبين إسعاد يونس، بحسب ما جاء خلال البرومو.

نحاح شيرين عبد الوهاب في أغنية المترو

وفي سياق آخر، حققت الفنانة شيرين عبد الوهاب، نجاحا مؤخرا، من خلال طرحها أغنيتها الجديدة «المترو»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي جاءت من كلمات أمير طيعمة، وألحان عمرو مصطفى، وحققت أكثر من 500 ألف مشاهدة.