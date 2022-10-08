شيرين عبد الوهاب عن حفل اليوم: «الجمهور حمسني ومش هغيب عنه تاني»

أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن سعادتها بإحياء حفل اليوم في إحدى الجامعات المصرية بعد فترة غياب طويلة.

شيرين عبد الوهاب متحمسة لعودتها للحفلات في مصر

وقالت شيرين عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة ومتحمسة للعودة للغناء من جديد في مصر بعد فترة غياب، مشيرة إلى أن الجمهور أضاف لها سعادة بحماسه في الحفل.

شيرين عبد الوهاب تقدم ديو مع محمد أسامة

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الحفل ديو مع الطفل محمد أسامة، حيث أنشدا «وأنت ماشي في سيناء» التي قدمتها معه في ندوة حرب أكتوبر التثقيفية، بالإضافة لأغنية «الغزالة رايقة».

شيرين عبد الوهاب تستضيف ابنتها مريم على المسرح

وصعدت شيرين عبدالوهاب إلى مسرح حفلها على نغمات أغنيتها الشهيرة «اه يا ليل»، وسط تفاعل جمهورها على نغمات الأغنية، كما استضافت ابنتها مريم على المسرح؛ وذلك للغناء معها.

نجاح شيرين عبد الوهاب في أغنية المترو

وفي سياق آخر، حققت الفنانة شيرين عبد الوهاب، نجاحا مؤخرا، من خلال طرح أغنيتها الجديدة «المترو»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات أمير طيعمة، وألحان عمرو مصطفى، وحققت أكثر من 500 ألف مشاهدة.