خلال افتتاح"مؤتمر الشباب المحلي للمناخ".. استمرار وزارة الشباب والرياضة في تكثيف التوعية بالتغير المُناخي لدى الشباب والنشء

أناب الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، في افتتاح مؤتمر الشباب المحلي للمناخ في مصر LCOY17 المعتمد من الدائرة الرسمية للشباب والأطفال YOUNGO في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ UNFCCC، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ (COP27) في نسخته السابعة والعشرين والمقرر انعقاده في نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

واشار الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة الى الاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمثل هذه المؤتمرات والتي تعد احد الأنشطة المحلية التحضيرية لمؤتمر المناخ ، واحد المكونات الرئيسه للاجندة الوطنية والحملة الشبابية المصرية من أجل المناخ ، معرباً عن تقدير وزير الشباب والرياضة للحدث والقائمين عليه ، متمنياً نجاح المؤتمر وفعالياته والتي تشمل عددا من الجلسات وورش العمل بمشاركة الشباب المصري من مختلف محافظات الجمهورية .

اوضح مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية جهود وزارة الشباب والرياضة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ، لافتا للانشطة والمبادرات والبرامج التي تنفذها او ترعاها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الوزارات والمؤسسات المختلفة .

واشار الدكتور عبد الله الباطش ان الوزارة برئاسة الدكتور اشرف صبحي مستمره في تكثيف التوعية بالحفاظ على البيئة وتعزيز دور النشء والشباب في مواجهة التغيرات المناخية بمختلف محافظات الجمهورية ، مشيرا للملتقي العربي والافريقي لتعزيز دور المتطوعين في مواجهة التغيرات المناخية ، واندية المناخ والبيئة والتي دشنتها الوزارة بمراكز الشباب وقافلة الشباب والمناخ والتي تجوب المحافظات للتوعية بالتغيرات المناخية بالتعاون مع اليونسيف ، ونماذج المحاكاة لقمة المُناخ ، وسفينة النيل الخضراء ، بالاضافة لدور الوزارة في استضافة مؤتمر ال COY، ويوم الشباب والاجيال المستقبلية بقمة المنُاخ في نسختها ال٢٧.

شهد المؤتمر عزه الدري - رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة ، ايمان عثمان مدير عام الادارة العامة للموهوبين، عددا من اعضاء مجلس النواب والشيوخ، ممثلي منظمات الامم المتحدة ، وعددا من الشباب المصري الناشط في مجال العمل المناخي، وعددا من الشباب المصري من مختلف محافظات الجمهورية .