كبير مفاوضي الرئاسة: مؤتمر المناخ أكبر حدث أممي على مستوى المشاركة.. فيديو

قال السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة وكبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إن مؤتمر المناخ أكبر مؤتمر أممي على مستوى المشاركة وعدد المشاركين وعدد الموضوعات التي يغطيها، موضحا: «حدث تطور في تغير المناخ من مجرد تقديم تقارير لقياس التغيرات المناخية حتى عام 2007 أو 2008، وبناءً على التوصيات العلمية فإن هناك توافقا عالميا بوجود إجراءات مشددة منذ عام 2009 وذلك للتعامل مع التغيرات المناخية».

منذ عام 2015 حتى العام الماضي نتفاوض حول كيفية التنفيذ لاتفاق باريس

وأضاف مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، مع أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «هذا الأمر أدى إلى التوصل إلى اتفاق باريس في عام 2015، ثم من 2015 حتى العام الماضي نتفاوض حول كيفية التنفيذ، حيث تم الاتفاق على الهدف النهائي وما نريد الوصول إليه بحلول عام 2050، لكن التحدي الآن هو تحديد المسارات لكيفية تنفيذ هذا الهدف، وهذا الأمر ليس سهلا ولا يحدث خلال عام أو عامين لكنه تغير كامل في نمط التنمية بكامل أشكاله، وهو ما يجعل المفاوضات شديدة التعقيد لها بُعد سياسي وفني واجتماعي واقتصادي».

الحشد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP 27 بدأ قبل هذا العام

وتابع مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة وكبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إن الحشد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP 27 بدأ قبل هذا العام، حيث يجب أن يكون هناك توافق عالمي على دولة الاستضافة.