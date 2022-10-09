مستشار وزير الزراعة: التغيرات المناخية أضحت واضحة للفلاح البسيط

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة لشؤون التغيرات المناخية، إنّ تأثير التغيرات المناخية تعدى مرحلة المنتديات والحديث عنها، وأصبحت تأثيراتها ملموسة بشكل مباشر على الأرض، حيث أدت إلى كثير من المشكلات في الدول الزراعية حول العالم، بما فيها المعتدلة مناخيا، والتي ظلّت لفترة طويلة بعيدة عن هذه التأثيرات.

وأضاف مستشار وزير الزراعة لشؤون التغيرات المناخية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة dmc، أنّ التغيرات المناخية أصبحت واضحة للجميع، حتى المزارعين البسطاء على أطراف الوادي والدلتا، لافتا إلى أنّ المزارع يشعر بأنّ التغيرات المناخية فوق مستوى خبراته في الزراعة، ما يتسبب في كثير من المشكلات للمحاصيل.

مظاهر التغيرات المناخية في مصر

وتابع فهيم، أنّ مظاهر التغيرات المناخية في مصر ليست قوية جدا مثل بعض الدول، فلا يوجد لدينا سيول أو أعاصير أو حرائق غابات، إلا أنّ تأثيراتها سلبية جدا على المحاصيل، حيث يستمر الشتاء لوقت طويل، ويبقى الطقس باردا حتى شهر مايو، ما يتسبب في كثير من المشكلات للمحاصيل، خاصة الفاكهة.

إجراءات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية

وشرح مستشار وزير الزراعة لشؤون التغيرات المناخية، أنّ هناك إجراءات على مستوى الدولة يتم اتخاذها لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية، مثل استنباط أصناف من المحاصيل تقاوم هذه التغيرات، مثل أصناف القمح مبكر النضج للهروب من الصيف المبكر حال حدوثه، إلى جانب الرسائل الإرشادية أو الاستباقية للمزارعين.