روبوت يجمع مخلفات وتطبيق للأطفال.. مبادرات شبابية لمواجهة تغير المناخ

قال المهندس صابر عثمان خبير التغيرات المناخية والمنسق الوطني الأسبق لاتفاقية تغير المناخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «المناخ أرضنا»، للتنمية المستدامة، إن هناك مبادرات وأفكار رائدة لمواجهة التغيرات المناخية، ففي محافظة دمياط هناك مجموعة من الشباب ابتكروا روبوتًا يجمع مخلفات ورد النيل، وفي بني سويف هناك مشروعات قوية جدا، بينها استخدام بعض «القصريات»، لإضاءة المصابيح الكهربائية.

تطبيقات لمساعدة الأطفال حول قضايا المناخ

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «هناك أفكار متعلقة بإعادة تدوير المخلفات مثل البلاستيك ويتم استخراج منتجات كثيرة منه، وفي الإسكندرية هناك تطبيق يساعد الأطفال على لعب ألعاب تعلمهم المفاهيم المتعلقة بقضية تغير المناخ، جمعنا أفكارا كثيرة ونحاول المساعدة في عملية التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع».

وتابع: «أحد الشباب في محافظة سوهاج حاول حل مشكلة استخدام الطاقة الشمسية في الأراضي الزراعية بتنفيذ محطات ثابتة وهو ما يؤدي إلى تدهور في التربة لأنها تمنع وصول الشمس للتربة وفي نفس الوقت هناك صعوبة للتوجه إلى مكان آخر، وهذا الشاب استخدم عربة كارو ونفذ عليها المحطة الشمسية بحيث تكون متحركة وأوصلها بموتور يسحب المياه من الترع ويروي بها، وهو ما عالج مشكلة تدهور التربة».

معالجة مشكلة تدهور التربة

وأردف: «كما عالج مشكلة مجتمعية لأن معظم الناس الذين لديهم المواتير التي تخرج انبعاثات تكون مصدر رزق، ولو أنّ المحطة ثابتة فإن الشخص لن يستفيد منها، لكن المحطة ستكون متحركة فيمكنه نقلها من مكان لآخر ويمكن الحفاظ على الدخل وعدم الإضرار بالبيئة».