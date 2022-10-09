تقرير: التدفقات الخارجية زادت بسبب قوة الدولار الفترة الماضية

قال تقرير صادر مؤخرا عن الأمم المتحدة، إنه خلال الأشهر الأخيرة، وصل الدولار الأمريكي إلى مستويات تاريخية عالية، لم تحدث خلال عقدين من الزمن، إذ رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس 2022، وسط ارتفاع التضخم بعناد.

وأضاف التقرير، أن ارتفاع أسعار الفائدة والاستقرار النسبي لاقتصاد الولايات المتحدة، عزز من جاذبية الدولار، وأدى إلى «الهروب إلى الأمان» في سوق رأس المال الدولي.

كما أدى تأثير الصراع في أوكرانيا على أسعار الطاقة، إلى تدهور التوقعات الاقتصادية في أوروبا، في حين أن عمليات إغلاق فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، تستمر في تقويض آفاق النمو في الصين على المدى القريب.

وأشار التقرير، إلى أنه بالنسبة للبلدان النامية، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الواردات، وزيادة الضغوط التضخمية، وتزايد خدمة الديون وتكاليف الاقتراض، وتفاقم أرصدة الحسابات المالية والجارية، ما يقوض آفاق النمو الاقتصادي، وانتعاشهم الاقتصادي الكامل من الوباء.

إهلاك العملة وتدفقات رأس المال الخارجة

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 20% مقابل سلة من العملات العالمية خلال العام الماضي، ووصل مؤشر الدولار إلى قيم تاريخية عالية، إذ رفع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، معدلات سياسته بمقدار 225 نقطة أساس.

ترافقت صدمة أسعار الفائدة العالمية، مع تدفقات رأس المال الخارجة من البلدان النامية، مدفوعة بشكل أساسي بالعوائد المرتفعة على السندات الحكومية طويلة الأجل عبر الاقتصادات المتقدمة، وسعي المستثمر إلى الأصول الآمنة نسبيًا، وهو ما حدث خلال الفترة بين مارس ويوليو 2022، حيث تدفق ما يقرب من 32 مليار دولار أمريكي من الأسواق النامية والناشئة.

تدفقات رأس المال الخارجي

على خلفية تقليص المستثمرين الدوليين، لانكشافهم في الأسواق النامية، وتدفقات رأس المال الخارجي، ضعفت عملات العديد من البلدان النامية بشكل كبير، مقابل الدولار الأمريكي خلال عام 2022.

وفي هذا السياق، تدخلت العديد من البنوك المركزية في البلدان النامية بقوة، لإبطاء انخفاض قيمة العملة من خلال بيع احتياطياتهم من النقد الأجنبي، ومع ذلك، بالنسبة لبعض الاقتصادات النامية، كان تنفيذ تعديل العملة صعبًا، لا سيما بالنظر إلى المخزون المحدود من الاحتياطيات السائلة.