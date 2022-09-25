بعائد 18% متغير.. أسعار الفائدة على شهادات 5 بنوك بعد قرار «المركزي»

عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، تساءل كثير من المواطنين عن أسعار الفائدة الخاصة بالشهادات ذات العائد المتغير، وكم بلغت نسبة العائد الخاص بها في البنوك العاملة في مصر؟، وما هي الشهادات الأعلى من حيث العائد؟.

ويقدم عدد كبير من البنوك العاملة في مصر العديد من شهادات الإدخار للعملاء ذات العائد المتغير، حيث يصل سعر العائد على معظم شهادات الإدخار إلى نحو 18%.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أفضل شهادات إدخار ذات عائد متغير، بأعلى عائد في جميع البنوك التي تعمل في مصر، وفق المعلن من قبل البنوك على المواقع الإلكترونية الخاصة بها.

بنك البركة الإسلامي

يقدم بنك البركة باقة كبيرة من الشهادات الادخارية بفائدة 18% ذات عائد متغير، تتضمن الباقة صك البركة الإسلامي التراكمي، الذي يقدم العديد من المزايا للعملاء، وبحد أدنى 1000 جنيه للصك لمدة 10 سنوات، وفي حالة صرف العائد تراكمي في نهاية المدة يجوز لصاحب الصك الحصول على 50% من العائد المجمع له بعد مضي 5 سنوات من عمر الصك.

بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية الشهادات الادخارية بخصائص ومدد متنوعة لتناسب العملاء، وتتضمن شهادة اليكس 42 المتغيرة ذات العائد الشهري التي تقدم العديد من المزايا للعملاء، وبحد أدنى 1000 جنيه لإنشاء الشهادة بعائد 13.5%، لمدة 3.5 عام، بعائد متغير يصرف شهريا، ويمكن كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ سريانها، ويتمنع العميل بعائد متغير يحتسب ويضاف الى حسابه بشكل شهری.

التجاري وفا بنك

يقدم التجاري وفا بنك ايجيبت الشهادات بخصائص متنوعة لتناسب مع تفضيلات العملاء المختلفة، وتتضمن الباقة شهاده ثلاثيه لمدة 3 سنوات بعائد شهری متغیر التي تقدم العديد من المزايا للعملاء بحد ادنى لربط الشهاده 250 ألف جنيه بإجراءات ميسرة وبسيطة، بعائد 12%، مع إمكانية الحصول على تمويل شخصي بضمان الشهادة يصل إلى 95% من قيمتها.

شهادة بنك مصر

يقدم بنك شهادات ادخارية ثلاثية متغيرة التي تقدم العديد من المزايا للعملاء، وبحد أدنى 1000 جنيه لربط الشهادة، بعائد متغير بنسبة 11.5% بخصائص ومدد متنوعة لتناسب مع تفضيلات العملاء المختلفة. مصر وتصدر الشهادة للاشخاص البالغين والقصر، يمكن صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، وكذلك يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 اشهر من تاريخ ابداع الشهادة.

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري باقة متميزة من الشهادات البنكية بخصائص متنوعة لتتناسب مع تفضيلات العملاء المختلفة، وتتضمن الباقة "الشهادة البلاتينية" ذات العائد المتغير بعائد بنسبة 11.5%، التي تقدم العديد من المزايا للعملاء كما يلي : العائد متغير مرتبط بسعر ايداع البنك المركزي المصري، يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً والتعليمات السارية، ولا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، واستردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.