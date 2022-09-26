بعد قرار «المركزي».. أعلى أسعار الفائدة على حسابات التوفير في البنوك

عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الأخير يوم الخميس الماضي لحسم أسعار الفائدة الجديدة، إذ أعلن «المركزي» تثبيت أسعار الفائدة دون تحريكها أو رفعها كما فعلت العديد من البنوك المركزية في العالم.

وتساءل الراغبون في فتح حسابات توفير جديدة في البنوك عن سعر العائد الخاص بالحسابات والبنوك الأعلى، إذ تؤثر قرارات اللجنة على أرباح المودعين سنوياً.

البنك الأهلي الكويتي

ويقدم البنك الأهلي الكويتي باقة من الحسابات البنكية بخصائص متنوعة لتتناسب مع تفضيلات العملاء المختلفة بحسب الموقع الإلكتروني الخاص به، وتتضمن الباقة حساب التوفير بعائد ثابت الذي يقدم العديد من المزايا للعملاء، حيث يمكن التعامل من خلال بطاقة الخصم المباشر على حسابات التوفير بالجنيه، فائدة الحساب تصل إلى 11% سنوياً، الحد الأدنى للرصيد لفتح الحساب هو 5000 جنيه مصري، على أن الحد الأدنى للرصيد لاحتساب العائد هو 5000 جنيه مصري.

المصرف المتحد

يقدم المصرف المتحد حسابات التوفير التقليدية والإسلامية بالجنيه المصري والدولار، وتضم حسابات توفير المصرف المتحد حساب توفير أجيال الذي أطلقه البنك مؤخرا والمصمم خصيصا للشباب من سن 14 وحتى 25 سنة وتتحدد تفاصيل حساب توفير «أجيال» للشباب من المصرف المتحد كما يلي:

- متاح للشباب من سن 14 سنة وحتى 25 سنة.

- بدون مصاريف فتح حساب .

- الحصول على عائد تقليدي أو إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة.

- الحصول على بطاقة أجيال المدفوعة مقدما.

- الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانا.

- يقدم فرصة للشباب للحصول على خبرة بنكية من خلال التدريب الصيفي لدى المصرف.

- الاستمتاع بمزايا خدمات المصرف الرقمية الإنترنت والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية.

- الحد الأدنى لفتح حساب توفير أجيال 1000 جنيه.

بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية حسابات بخصائص متنوعة لتناسب مع تفضيلات العملاء المختلفة، وتتضمن حساب التوفير star saving الذي يقدم العديد من المزايا للعملاء بحد أدنى لفتح الحساب يصل إلى 2000000 جنيه بإجراءات ميسرة وبسيطة، بعائد يتراوح من 5% إلى 10% حسب المبلغ الخاص بالحساب، ويحق الأشخاص الطبيعين فتح الحساب بحد أدنى 31 سنة، والقاصر «باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة».