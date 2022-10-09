«التضامن»: خضوع 669 سائق حافلات مدرسية لتحليل المخدرات في أول أسبوع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، لافتة إلى أنه تم الكشف على 699 سائقا خلال أول أسبوع من العام الدراسي الجاري في العديد من المحافظات المختلفة، مؤكدة انخفاض نسبة التعاطي إلى 0.5%، بعدما كانت 12% عام 2017.

وأكدت «التضامن»، وفق بيان صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع للتضامن، أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة

وأشارت إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬

تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فتره الدراسة

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فتره الدراسة وتستهدف الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات.

وأكد عثمان، أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة، خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب .

إحالة المتعاطين للنيابة

ولفت إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» يواصل تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .