فتح باب تظلمات مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. اعرف الخطوات

منذ إعلان مجلس الوزراء، نتيجة مسابقة المعلمين 2022، لتعيين 30 ألف معلم لشغل وظائف معلم مساعد للمرحلة التعليمية رياض الأطفال، يبحث الكثيرون عن موعد تقديم تظلمات مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وفيما يلى، ننشر في التقرير التالي مواعيد تقديم تظلمات مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، والخطوات وفق المعلن من قبل مجلس الوزراء.

مواعيد تقديم تظلمات مسابقة وزارة التربية والتعليم

وذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء، إنّ المعلمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط، ولم يوفقوا في الاختبار الإلكترونى، يمكنهم التقدم بتظلمات عبر بوابة الوظائف الحكومية، بداية من اليوم الخميس وحتى الخميس 20 أكتوبر.

وأوضح البيان، أنّ بعض المتقدمين لوظائف مسابقة المعلمين، استعانوا بأشخاص آخرين سواء مقاهي الانترنت أو السايبر، وتسببوا في خلط المستندات أو عدم رفعها بالكامل، وبالتالي قوبلت طلباتهم بالاستبعاد أو الرفض.

وطالب البيان الراغبين في التقدم للوظائف،الدخول بأنفسهم على البوابة الإلكترونية دون الاعتماد على أي شخص آخر، مشددًا على أنّ الخطوات بسيطة وغير معقدة.

خطوات التظلم على نتيجة مسابقة المعلمين

وجاءت خطوات التقديم على تظلمات مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 كالآتي:

- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية مباشرة من هنـــا.

- اختر الاستعلام عن «حالة الطلب»، وإدخال الرقم القومي ورقم التقديم، والضغط على «استعلام».

- بعد ظهور النتيجة وعدم القبول، يمكن الضغط على تقديم تظلم، واتباع التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة.

أسباب الاستبعاد من وظائف مسابقة المعلمين

وكانت من أبرز الأسباب التي استبعدت المتقدمين على وظائف المعلمين، عدم ملائمة المؤهل للوظيفة، والمستندات المرفقة غير مطابقة للإعلان، وتقدير المؤهل غير مناسب للوظيفة، وعدم تطابق الرقم القومي المسجل مع صورة البطاقة المرفقة، وأيضًا عدم مطابقة محل الإقامة المثبت بالبطاقة مع المحافظة المتقدم لها.