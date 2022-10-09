الجامعة الألمانية بالقاهرة تستقبل الطلاب الجدد للعام الدراسي 2022-2023

استقبلت الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم، الطلاب الملتحقين بالسنوات الدراسية الأولى بكليات «الهندسة وعلوم المواد، هندسة وتكنولوجيا الإعلام، هندسة وتكنولوجيا المعلومات، كلية تكنولوجيا الإدارة، العلوم التطبيقية والفنون، الحقوق والدراسات القانونية، الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية»، وكانت الجامعة نظمت لهم من قبل لقاء تعريفيا بحضور أولياء أمورهم، والتقى بهم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة، وألقى كلمة أعرب خلالها عن بالغ سعادته بلقائهم وأسرهم.

العام الدراسي الجديد

وأكد رئيس الجامعة خلال الكلمة، أن اختيار هؤلاء الطلاب النابغين المتفوقين من جميع فئات وأطياف المجتمع جرى بعناية فائقة طبقا لمعايير القبول المعمول بها بالجامعة والمطبقة بالجامعات الألمانية، كما انتهز الفرصة لتقديم التحية والشكر لأعضاء إدارة شؤون الطلاب على المجهود المبذول في تحديد أعداد المقبولين.

جاء اللقاء بحضور الدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة وعمداء وأعضاء هيئة تدريس كليات الجامعة.

وأضاف منصور، أن البرامج الدراسية المطبقة تتبع النظام التعليمي المعتمد على وحدة التعليم والتعلم والبحث العلمي في مرحلة ما قبل التخرج، وأن الجامعة يتوفر بها بنية تحتية قوية ملائمة للتعليم والبحث والتطبيق العملي، وأن الجامعة تلتزم بتقديم دعم كامل للطلاب والعملية التعليمية من خلال فريق عمل متميز من أفضل الأكاديميين بمصر وألمانيا، علاوة على تخصيصها عميدًا لطلاب السنوات الأولى ومنسقين معاونين له في أداء مهامه، بجانب وجود إدارة متخصصة في توفير فرص التدريب والتوظيف لطلاب وخريجي الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة استطاعت على مدار الـ20 عاما الماضية، أن تحظى بـ40% من التعليم العالي الألماني العابر للحدود، إذ قامت بتخريج سفراء لها انتشروا في جميع أنحاء العالم مثل رامي عطاوية الحاصل ميدالية أوتوهان- أبرز الجوائز العلمية عالميا لباحثي الدراسات العليا، إضافة إلى إدراج أسماء العديد من خريجيها في قائمة فوربس لأفضل الشباب المؤثرين في مجالات عدة تحت سن الـ30، والإنجازات التنموية المتلاحقة التي نفذتها الجامعة خلال العشرين عاما الماضية دعت الدكتور ينس براندنبورج وزير الدولة البرلماني ممثلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بألمانيا خلال الاحتفالية بمرور 20 عاما على انشاء الجامعة في برلين خلال سبتمبر الماضي، أن يؤكد أن الجامعة الألمانية بالقاهرة أصبحت المحرك الرئيسي في العلاقات الثنائية المصرية الألمانية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر جمال حجازي، أن الجامعة تمتلك الكثير من التميز على المستويين العلمي والبحثي وأن خريجيها أصبحوا الآن سفراء حقيقيين في مسيرة العلم والعمل محليا وعالميا، والشراكة الثنائية القائمة بين الجانبين المصري والألماني أدت لتعزيز آليات التعاون بينهما في مجالات عدة.

الالتزام باللوائح المطبقة بالجامعة

وفي ختام كلمته، حث الطلاب على ضرورة الالتزام باللوائح المطبقة بالجامعة والمحافظة على هيبتها وصورتها الإيجابية المتعارف عليها داخل وخارج جدرانها والحرص على مداومة التفوق الدراسي والاستفادة من المميزات والإمكانيات من الأنشطة المتنوعة التي تتيحها الجامعة لهم سواء كانت ثقافية أو رياضية أو فنية أو طلابية أو خدمة المجتمع.