«كاي زيكس»: الجامعة الألمانية بالقاهرة تؤهل الشباب لسوق العمل العالمي

أعرب أمين عام الهيئة الألمانية للتبادل العلمي الدكتور كاي زيكس، عن سعادته بحضور احتفالية الجامعة الألمانية بمرور 20 عاما على تأسيسها و10 سنوات على افتتاح فرعها ببرلين، لافتا إلى أنه في عام 1992 بدأت رؤية الدكتور أشرف منصور لإنشاء الجامعة الألمانية، وتوسعت دائرة الداعمين لفكرة هذا المشروع وما ستحققه في إنشاء جامعة ثنائية القومية تعمل على إظهار البحث العلمي الألماني والتعليم الألماني في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، فهو تعاون استراتيجي في كل المؤسسات، وهذه الرؤية أدت إلى أن يتحقق التعاون الوثيق بين الجامعات في ألمانيا ومصر، مؤكدا أن الهدف هو تعزيز التبادل الإنساني والفكري بين مصر وألمانيا.

الهيئة الألمانية تدعم الجامعات العابرة للحدود

وأضاف أمين عام الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في كلمته خلال الاحتفالية: «نحن نعيش في عالم لديه صراعاته وتحدياته، لكن التبادل العلمي أهم، ويجب أن يستمر لتقريب المسافات والحضارات»، موضحا أن الجامعات ثنائية القومية مثل الجامعة الألمانية بالقاهرة تتمتع بأهمية مختلفة وتؤهل الشباب لسوق العمل العالمي، وهو هدف مصر والمانيا، وأن الهيئة الألمانية تدعم الجامعات العابرة للحدود، كما تدعم الطلاب المصريين والألمان لعبور الحدود والتعاون في البحث العلمي وتحقيق الصداقات والتعاون بين العلماء، الأمر الذي يفتح مجالا للحوار، وهو ما تدعمه الهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

ونوه أمين عام الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، إلى أن هذا التعاون الأكاديمي لم يكن ليتحقق سوى بوجود علاقات ثنائية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى مرور 70 عاما على العلاقات المصرية الألمانية، مقدما التهنئة للجامعة الألمانية بتحقيق هذه النجاحات.