وزير المالية و«الغضبان» يشهدان مناقشة رسالة دكتوراه في «تجارة بورسعيد»

شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، في مناقشة رسالة دكتوراه تحت عنوان «تسعير تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق»، بمقر كلية تجارة جامعة بورسعيد.

وجاء ذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وعدد من الأساتذة بجامعتي القاهرة وبورسعيد.

مناقشة بحثية متميزة على أرض بورسعيد

وأشاد اللواء عادل الغضبان بحرص وزير المالية على المشاركة في المناقشة البحثية المتميزة بجامعة بورسعيد، مؤكدا أهمية تعاون جامعة بورسعيد المثمر في العديد من المجالات، خاصة في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.

البحث العلمي يثري الحياة العملية والعلمية

وأكد وزير المالية، أهمية البحث العلمي، والذي يساهم في إثراء الحياة العملية والعلمية، خاصة في جامعة بورسعيد، ودورها في البحث العلمي وما تمتلكه من كوادر بشرية بين الجامعات المصرية.

كان محافظ بورسعيد قد استقبل وزير المالية في مكتبه اليوم وناقش معه عددا من المشروعات المقامة على أرض بورسعيد.