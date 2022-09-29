وزير المالية: معدلات الزيادة في المعاشات ستصل لـ تريليون جنيه بعام 2026

رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الأخبار المغلوطة التي انتشرت بشأن المعاشات والاقتصاد المصري، قائلا إن المادة 111 من قانون التأمينات تنص على تحويل الخزانة العامة للدولة قسط سنوي يزيد سنويا بمعدل 5.9%.

558 مليار جنيه لصندوق المعاشات حتى الآن

وأضاف وزير المالية خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري: «سلمنا 558 مليار جنيه لصندوق المعاشات حتى الآن، وحتى نهاية العام سنصل ما يقرب من 710 مليارات نسبة ارتفاع معدلات الزيادة في المعاشات، وتصل تريليون جنيه في عام 2026، ونعمل على زيادة المعاشات»، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يدقق كل الأرقام.

أحد معايير قياس حجم الاقتصاد

وأضاف وزير المالية، أن أحد معايير قياس حجم الاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي، والأرقام الخاصة بالناتج المحلي تصدر من وزارة التخطيط، متابعا: «لو بندقق ونقرأ ونسمع كويس هتكون الأمور أسهل، تصريحاتي عن الدين الخارجي كان المقصود به دين أجهزة الدولة التي تسدد أقساطه من موارد الدولة».