استكشافي العلوم بالسويس يحول إطارات السيارات لـ«كراسي مبهجة»: صديقة للبيئة

«قعدة عربي من إطارات السيارة القديمة»، ملخص فكرة صديقة للبيئة وموفرة، نفذها المسؤولون عن قاعة إعادة التدوير، بالمركز الاستكشافي للعلوم بمحافظة السويس، لتصبح قطع ديكور و«كراسي» مزينة تبث روح البهجة على كل من يراها.

قالت سناء محمود مسئولة قاعة إعادة التدوير، إن فكرة صناعة قعدة عربي من الإطارات القديمة للسيارات (الكاوتش)، تكونت في ذهني ومديرة القسم نادية عبد العال، وقمنا بإحضار الخامات المطلوبة وبدأنا بالقعدة العربي الصغيرة وهي عبارة عن مقعدين ومنضدة وشرحنا فكرتها لتلاميذ المدارس وللمترددين عن المركز حتى يقومون بالتنفيذ، حيث يتم تنفيذ جميع المشروعات والأفكار بأيدي الرواد.

تنفيذ الفكرة عمليا

وتكمل مسؤول قاعة إعادة التدوير لـ«الوطن»، تم تنفيذ المشروع الأول، وهو القعدة العربى الصغيرة، بالبدء في دهان الإطارات القديمة للسيارات، ثم تم قطع دائرة من الخشب القوي المتين، على مقاس محيط الإطارات، وباستخدام القماش من بواقي الملايات أو الستائر السمكية ويغطي بها الدائرة الخشبية بعد تنجيده يدويا بقصاصات قماش قديمة أو سفنج.

صناعة المنضدة

تشرح سناء محمود مسؤول إعادة التدوير، وطريقة عمل المنضدة، بأنها يتم طلاء الإطارات باللون المناسب ثم يتم قطع قرص زجاجي أو بلاستيك أو صاج، ويغطى في النهاية بمفرش أو يترك مكشوفا إذا كان زجاجا أو بلاستيك ملون.

وألقت مسؤول قاعة إعادة التدوير بالمركز الاستكشافي للعلوم بالسويس، الضوء على تنفيذ فكرة أخرى، عبارة عن قعدة عربي كبيرة أربع مقاعد ومنضدة مربعة وفرشة عبارة عن سجادة، «يستخدم فيها نفس الخامات السابقة مع إضافة سجادة مستعملة وعدد من الصناديق الخشبية أو الكرتون المقوي مع بعض الإضافات البسيطة في التطريز أو الديكور النهائي وكل ذلك بتكلفة تعد بسيطة جدا».