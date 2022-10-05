صاحب أول مصنع لإنتاج الإطارات: نغطي السوق المحلية ونسعى للتصدير

قال إبراهيم جودة صاحب أول مصنع بالشرق الأوسط وإفريقيا لصناعة الإطارات، إن المفاوضات لإنشاء المصنع بدأت عام 2010، من ألمانيا، حتى حصلوا على الموافقة وإصدار الترخيص عام 2016، وبدأوا الإنتاج في عام 2020.

جودة: بدأنا بمصنع وحاليا أصبح مجمعا يضم 8 مصانع

وأضاف «جودة»، خلال تقرير خارجي ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، أن المشروع في البداية كان يتكون من مصنع واحد لتصنيع الإطارات الخارجية، وحاليا أصبح مجمع مصانع لإنتاج الإطارات، «بقينا 8 مصانع جوه المصنع».

جودة: طاقة الإنتاج 10 آلاف إطار يوميا

وتابع: «بدأنا بالإطارات الخارجية، وأول ما بدأنا كنا بننتج 1500 إطار في اليوم، والنهاردة الطاقة الإنتاجية وصلت 10 آلاف إطار يوميا، وبحلول يونيو 2023، سنصل إلى 30 ألف إطار يوميا من أجل تغطية السوق المحلية والتصدير، ودلوقتي إحنا مغطيين السوق المحلية بنسبة 100%».

شركة إنتاج أدوات كهربائية: نسعى لتقليل حجم الاستيراد

ورصد البرنامج سبل توطين تكنولوجيا صناعة اللمبات الموفرة والأدوات الكهربائية من بورسعيد، وأوضح عبده شعبان رئيس مجلس إدارة شركة «أفبينا» لإنتاج الأدوات الكهربائية والإضاءة، أن شركته نجحت في الاستحواذ على نسبة جيدة من حجم المبيعات في الأسواق، بعد استمرار 29 عاما في المجال.

وتابع: «الحمد لله إحنا اتطورنا ونجحنا في تقليل الاستيراد بنسبة كبيرة، والمصنع متخصص في إنتاج اللمبات الموفرة والأدوات الكهربائية من مشتركات ووش مفاتيح وكله، وكنا بنستورد اللمبة الليد ونجمعها في مصر، وحاليا بقينا بنجيب خامات ونبدأ التصنيع هنا عبر ماكيناتنا التي تعمل على مستوى عال لتوفير العملة الصعبة».