«ميد بنك» يرفع محفظة المشروعات لـ25% وفق تعليمات «المركزي»

كشف عمرو الجارحي، رئيس ميد بنك، إنّ البنك زاد نسبة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتخطى نسبة الـ25% من إجمالي حجم صافي المحفظة الائتمانية في ديسمبر 2020، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.

تعليمات البنك المركزي المصري

أضاف الجارحي في تصريحات صحفية، أن زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نحو 26% في نهاية شهر سبتمبر 2022 من إجمالي حجم صافي محفظة ائتمان البنك في ديسمبر 2020، ليتمكن بذلك من الوصول إلى النسبة قبل المواعيد المقررة من قبل البنك المركزي المصري، وهي 25% بنهاية ديسمبر 2022.

وأكد رئيس ميد بنك، أهمية المشروعات للاقتصاد القومي، وإدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة بما يتماشى مع رؤية الدولة، لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.

دعم المشروعات الكبرى

وأكدت إيمان أبوزيد، رئيس قطاع الائتمان المصرفي، أنّ المشاركة في مبادرات الدولة، بدءا من الشمول المالي، ومرورا بالمشاركة في تمويل المشروعات المختلفة، ووصولا إلى التحول الرقمي، تدعم المشروعات الكبرى التي تساهم في تنمية الاقتصاد القومي.

وقال أحمد جابر، رئيس قطاع ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، إنّ تحقيق النسب المقررة من البنك المركزي 25% و10% يتمثل في التركيز على التوسع في تمويل الأنشطة الصناعية والخدمية بما فيها المقاولات كونها تساهم في توفير فرص عمل.