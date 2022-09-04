استقرار أسعار العملات اليوم الأحد في البنك المركزي والأهلي المصري

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية خلال بدء تعاملات اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع للعمل بالبنوك المصرية، الموافق 4 سبتمبر 2022، حيث استقرت أسعار العملات منذ نهاية الأسبوع الماضي الخميس وحتى اليوم الأحد، حيث جاءت تحركاتها في مؤشرات ثابتة نظرا لإجازة العمل في البنوك المصرية والبنك المركزي المصري اليوم.

ورغم هذا الاستقرار، إلا أن أسعار العملات شهدت تقلبات شديدة على المستوى العالمي خلال الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال انخفض مؤشر الدولار إلى 109.2 نقطة يوم الجمعة، دون أعلى مستوياته في 20 عامًا بالقرب من 110 التي سجلها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتهتم الكثير من الفئات في مصر بمتابعة أسعار العملات في البنوك المصرية خاصة التجار الذين يتعاملون في الاستيراد والتصدير، خاصة أنهم يحتاجون إلى الدولار والعملات الأخرى للتعامل مع المصدرين من الخارج.

تعرف على أسعار العملات في البنك المركزي اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر العملات في البنك المركزي المصري، خلال بداية تعاملات اليوم، كالتالي:

- سعر الدولار.. 19.16 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي.. 62.13 جنيه للشراء، و62.58 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي.. 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي.. 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني.. 22.16 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع.

- سعر اليورو.. 19.16 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.

سعر العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقرت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، وسجلت الآتي:

- سعر الدولار.. 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي.. 60.03 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي.. 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي.. 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني.. 22.05 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع.

- سعر اليورو.. 19.07 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.