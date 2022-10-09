وزير الأوقاف يجتمع مع عمداء مراكز الثقافة الإسلامية الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار تطوير عمل مراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم وتطوير أنشطتهما، تقرر عقد اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مع عمداء مراكز الثقافة الإسلامية الثلاثاء المقبل في تمام الثالثة عصرًا بمقر ديوان عام الوزارة؛ وذلك لمناقشة خطة وتطوير العمل بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي الجاري 2022/ 2023.

اجتماع مع عمداء مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد اجتماع مع عمداء مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم 15 أكتوبر الجاري في الحادية عشرة صباحًا بمقر ديوان عام الوزارة.

وأعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها منذ قليل، أن الاجتماع يناقش خطة تطوير العمل بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي الجاري.