«الأوقاف» تنظم مقرأة ورش لكبار القراء الإذاعيين المعتمدين بالحسين

تنطلق الجلسة الثانية لمقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني، من طريق الشاطبية، يوم السبت 8 أكتوبر، الساعة التاسعة والنصف صباحًا، من مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم

يأتي ذلك برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، بحضور القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ هاني الحسيني، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

وكانت وزارة الأوقاف، عقدت أول مقرأة لكبار القراء برواية ورش عن نافع المدنى من طريق الشاطبية اليوم الثلاثاء، من مسجد الرحمة بالقاهرة، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وبحضور القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحى عبد المنعم خليف، حيث افتتحت التلاوة بسورة يوسف.

وحضر المقرأة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والشيخ هانى السباعى مدير عام شئون القرآن الكريم، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والأستاذ عبد العزيز عمران رئيس البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، وجمع من السادة أئمة وزارة الأوقاف، ورواد المسجد.