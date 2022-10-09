«الضرائب»: مهلة أخيرة للانضمام لـ«الفاتورة الإلكترونية» في أبريل 2023

تنطلق يوم السبت المقبل الموافق لـ 15 أكتوبر، المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية بعد انتهاء المرحلة الفرعية الأولى في منتصف سبتمبر المقبل، على أن تنتهي المصلحة في منتصف ديسمبر المقبل من منظومة الفاتورة الإلكترونية في جميع أنحاء المحافظات المصرية.

وقال الدكتور طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية ستبدأ صباح يوم السبت المقبل الموافق لـ 15 أكتوبر 2022.

15 ديسمبر المقبل المرحلة الأخيرة من «الفاتورة الإلكترونية»

وأوضح «عبد السلام»، لـ«الوطن»، أن المرحلة الفرعية الثالثة ستبدأ منتصف شهر نوفمبر المقبل، على أن تكون المرحلة الرابعة من المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف شهر ديسمبر 2022.

وتابع «عبد السلام» أن بعد يوم 15 ديسمبر المقبل سيكون تم ضم كل المؤسسات والشركات والتجار وسائر المجتمع الضريبي في مصر إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية رسمياً.

الأول من أبريل مهلة أخيرة أمام الشركات والتجار

وأكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة ستمنح مهلة للمؤسسات والشركات والتجار لتوفيق الأوضاع وإنهاء إجراءات الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تنتهي في الأول من شهر أبريل 2023.

وأوضح «عبد السلام» أنه بداية من الأول من شهر أبريل 2023 لن يُعتد في خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط.